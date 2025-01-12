  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur için lokma döktürdü
Takip Et

Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur için lokma döktürdü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için lokma döktürdü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur için lokma döktürdü
Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 Ocak'ta vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur için lokta döktürdü.  Bahçeli'nin danışmanı Eyyup Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bahçeli'nin MHP Genel Merkezi'nde lokma dağıttırdığını duyurdu. 

Danışmanı duyurdu

Yıldız'ın paylaşımında "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Türk halkının gönlünde taht kurmuş merhum sanatçı Ferdi Tayfur’un aziz hatırasını yad etmek amacıyla MHP Genel Merkezi’nde lokma tatlısı ikram ettirdi. Bu anlamlı etkinlik, Türk milletinin vefa ve şükran duygularının bir tezahürü olarak, milli ve manevi değerlerimize olan bağlılığımızı bir kez daha gözler önüne sermiştir. Geleneklerimizde önemli bir yeri olan bu tür hayır ve paylaşma faaliyetleri, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutan değerlerimizdendir. Bu vesileyle, Merhum Ferdi Tayfur’a bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." dedi. 

Bahçeli "Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum" demişti 

Ferdi Tayfur sevgisi bilinen Bahçeli, vefat haberinin ardından yayınladığı taziye mesajında "Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Kelimeler boğazıma düğümleniyor. Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü" demişti.

 

Bahçeli: Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdüBahçeli: Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdüGündem

 

Ferdi Tayfur için Devlet Bahçeli talimat vermişti! Açılışına günler kalmıştı: İşte Bahçeli'nin Tayfur hayranlığı...Ferdi Tayfur için Devlet Bahçeli talimat vermişti! Açılışına günler kalmıştı: İşte Bahçeli'nin Tayfur hayranlığı...Gündem

 

Gündem
Amasya'da göçük faciası! 2 işçi hayatını kaybetti
Amasya'da göçük faciası! 2 işçi hayatını kaybetti
'Yenikapı' düzenlemesi zamma yol açacak mı? İMEAK DTO’dan açıklama geldi
'Yenikapı' düzenlemesi zamma yol açacak mı? İMEAK DTO’dan açıklama geldi
Karadeniz'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Karadeniz'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile bir araya geldi
İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var