  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı
Takip Et

Dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı

"İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği yüzünden İstanbul'un tarihi Yarımada bölgesindeki bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı
Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından yarın düzenlenecek "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin Avrupa etabı nedeniyle yarın kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, "Colour Run-Renkli Koşu" temasıyla gerçekleştirilecek etkinliğin Avrupa etabı yarın koşulacak.

Toplam 6 bin kişinin kayıt yaptırdığı etkinlik nedeniyle İstanbul'un tarihi Yarımada bölgesindeki bazı yollar trafiğe kapatılacak.

06.00-11.00 saatleri arasında trafik akışı sağlanamayacak

Kennedy Caddesi Eminönü-Yenikapı ile Zeytinburnu-Yenikapı yönleri, Namık Kemal ve Mustafa Kemal caddeleri, Segah, Kumluk, Şair Sermet, Aksakal ve Ahırkapı sokaklarında, 06.00-11.00 saatlerinde trafik akışı sağlanamayacak.

Sporcular, ilk olarak Yenikapı'da saat 08.30'da 10 kilometre koşacak. Ardından 5 kilometrede yarışacaklar, 08.45'te koşuya başlayacak. 10 kilometre koşan sporcular, Gülhane kapısını geçtikten sonra dönüş alıp, tekrar Yenikapı'da yarışı bitirecek.

Yabancıların en çok işlem yaptığı hisselerYabancıların en çok işlem yaptığı hisselerBorsa Haberleri
Bankalardan ilk sinyal: Taşıt kredisi faizleri düşecek mi? 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?Bankalardan ilk sinyal: Taşıt kredisi faizleri düşecek mi? 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?Otomotiv

 

Gündem
İki kadını katleden Semih Çelik'in cenaze namazına güvenlik iptali
İki kadını katleden Semih Çelik'in cenaze namazına güvenlik iptali
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı
Sur canisi Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı: 'Bu hayattan giderken can almak istiyorum'
Dehşete düşüren video! Söyledikleri kan dondurdu
İzmir Foça’da orman yangını: Onlarca ev tahliye edildi
Foça’da orman yangını: Onlarca ev tahliye edildi
Türk-İskoç İş ve Ticaret Kongresi düzenlendi
Türk-İskoç İş ve Ticaret Kongresi düzenlendi