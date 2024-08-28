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Dikkat! Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için saatli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, yağışların saat 10.00 ile 15.00 arasında olacağı belirtildi.

Haber Merkezi
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Dikkat! Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul için saatli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Meteoroloji radarından alınan bilgilere ve yapılan son değerlendirmelere göre, bugün İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi.

Açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji'nin açıklamasında, yağışların saat 10.00 ile 15.00 arasında olacağı kaydedildi.

Bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada da "İstanbul’un batısında etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın 15.00’e kadar batı ve kuzey kesimlerle birlikte boğaz çevresinde de kuvvetli şekilde devam etmesi beklenmektedir" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbulluların dikkatine! AKOM verisine göre İstanbul’un batısında etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın 15.00’e kadar batı ve kuzey kesimlerle birlikte boğaz çevresinde de kuvvetli şekilde devam etmesi beklenmektedir."

Özellikle Avrupa yakasında oturanlar dikkat!

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de bugün İstanbul’da gün boyu yerel sağanak yağmur olacağını belirtti.

Şen, “Sıcaklık 30 derece yarın ve hafta sonu 28 dereceye düşüyor. İstanbullular bugün ıslanacak. Sabah havaya bakıp aldanmayın şemsiyenizi unutmayın. Öğle civarında Avrupa Yakası kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış olumsuzluk yaratabilir” dedi.

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