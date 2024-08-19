Son Dakika... Dilan Polat için tahliye kararı verildi

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Polatların kara para akladıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada yeni gelişme yaşandı.

Mahkeme, sağlık sorunları yaşayan ve kendisine zarar verdiği gerekçesiyle tedavi olan Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Engin Polat'ın tutukluluk halinin ise devam ettiği bildirildi.

Engin Polat'ın annesi Şükran Polat, tahliye haberini sosyal medya hesabından "Şükürler olsun" sözleriyle paylaştı.

Geçtiğimiz ay Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın avukatları, dava kapsamında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ardından 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde itirazda bulunmuştu.

Aynı gün itirazı değerlendiren mahkeme, Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 4 sanık hakkındaki itirazı reddetmişti.