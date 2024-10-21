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Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen görüntüler üzerine Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında “hayasızca hareketler” iddiasıyla soruşturma başlattı. Gözaltına alınan kardeşler, ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
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Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu serbest bırakıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, sosyal medyada paylaşılan Beşiktaş’taki bir eğlence mekanında çekilen görüntüler üzerine harekete geçti. Basın Suçları Soruşturma Bürosu görüntülerde yer alan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında “hayasızca hareketler” iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

Adli kontrolle serbest kaldılar

Soruşturma kapsamında Polat ve Doğu gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere adliyeye gitti.

Kardeşler, ifadeleri alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Geçtiğimiz aylarda cezaevinden tahliye edilen Polat, arkadaşları ve çalışanlarıyla bir parti düzenledi. Partide kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüşerek dans eden Polat, sosyal medyada gündem oldu.

Dilan Polat daha önce tahliye oldu

Polat, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu. Polat, 19 Ağustos’ta tahliye oldu.

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