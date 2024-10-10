  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dışişleri Bakanlığı’ndan Lübnan’dan tahliye açıklaması
Takip Et

Dışişleri Bakanlığı’ndan Lübnan’dan tahliye açıklaması

Dışişleri Bakanlığı kaynakları Lübnan’dan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin yaptıkları açıklamada, gemilere binişlerde yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdiler.

Hüseyin Gökçe
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dışişleri Bakanlığı’ndan Lübnan’dan tahliye açıklaması
Takip Et

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Dışişleri Bakanlığı Kaynakları, yabancı ülke vatandaşlarının zaten bir Türk vatandaşının yakını olarak gemilere kabul edildiğinin altı çizilirken,
“Bu tip haberler yabancı düşmanlığını körüklediği gibi zor şartlarda gerçekleştirilen bir operasyon sırasında sahada görev yapan kişilerin işlerini güçleştiriyor” ifadelerini kullandılar.

Ön başvuru sayısının 2500 olduğu belirtildi

Kaynaklar, tahliye için gelen ön başvuru sayısının 2500 olduğunu belirtirken, bunların tamamıyla tek tek telefonda görüşüldüğü ve 1900 tanesinin toplanma noktalarına geleceğini bildirdiği vurgulandı.

Kaynaklar, tahminlere göre 1000 civarında kişinin toplanma noktasına geldiğini aktarırken, son anda gelmekten vazgeçenler olduğuna işaret edildi.
Verilen bilgilere göre 10 Ekim itibarıyla 878 Türk vatandaşı, 24 KKTC vatandaşı ve bu iki grubun birinci derece yakınlarından oluşan 64 kişi olmak üzere 966 kişinin tahliyesine başlandı.

Ticaret borsalarında ağustos ayında 33 bin tonu aşkın fındık işlem gördüTicaret borsalarında ağustos ayında 33 bin tonu aşkın fındık işlem gördüEkonomi

 

Sektörü yukarı taşımak isteyen GYODER’den çifte eğitim hamlesiSektörü yukarı taşımak isteyen GYODER’den çifte eğitim hamlesiŞirket Haberleri

 

Gündem
Erdoğan, Manisa’da öldürülen Pelin Karaca’nın ailesiyle görüştü
Erdoğan, Manisa’da öldürülen Pelin Karaca’nın ailesiyle görüştü
Gazeteci Can Ataklı'ya hapis cezası!
Gazeteci Can Ataklı'ya hapis cezası!
Son dakika... Köfteci Yusuf'dan domuz eti skandalı sonrası ilk açıklama
Son dakika... Köfteci Yusuf'dan domuz eti skandalı sonrası ilk açıklama
Cem Garipoğlu’nun mezarından alınan örnekler yeniden kabrine konuldu
Cem Garipoğlu’nun mezarından alınan örnekler yeniden kabrine konuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta! Resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta! Resmi törenle karşılandı
“Kolona demir koy” diyen denetçileri dövüldüğü Türkiye nasıl depreme hazırlanacak?
“Kolona demir koy” diyen denetçileri dövüldüğü Türkiye nasıl depreme hazırlanacak?