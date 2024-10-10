Dışişleri Bakanlığı’ndan Lübnan’dan tahliye açıklaması

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Dışişleri Bakanlığı Kaynakları, yabancı ülke vatandaşlarının zaten bir Türk vatandaşının yakını olarak gemilere kabul edildiğinin altı çizilirken,

“Bu tip haberler yabancı düşmanlığını körüklediği gibi zor şartlarda gerçekleştirilen bir operasyon sırasında sahada görev yapan kişilerin işlerini güçleştiriyor” ifadelerini kullandılar.

Ön başvuru sayısının 2500 olduğu belirtildi

Kaynaklar, tahliye için gelen ön başvuru sayısının 2500 olduğunu belirtirken, bunların tamamıyla tek tek telefonda görüşüldüğü ve 1900 tanesinin toplanma noktalarına geleceğini bildirdiği vurgulandı.

Kaynaklar, tahminlere göre 1000 civarında kişinin toplanma noktasına geldiğini aktarırken, son anda gelmekten vazgeçenler olduğuna işaret edildi.

Verilen bilgilere göre 10 Ekim itibarıyla 878 Türk vatandaşı, 24 KKTC vatandaşı ve bu iki grubun birinci derece yakınlarından oluşan 64 kişi olmak üzere 966 kişinin tahliyesine başlandı.