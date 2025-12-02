e-Devlet yalanıyla büyük vurgun: Sahte diploma çeteleri yüz binlerce lira topluyor

Sosyal medyada ve çeşitli internet sitelerinde dolaşan “sahte diploma” ilanları, birçok kişiyi hedef alan ciddi bir dolandırıcılık yöntemine dönüşmüş durumda. Kendilerini resmî kurum ya da aracı gibi tanıtan dolandırıcılar, hazırladıkları belgelerin e-Devlet’te görüneceğini söyleyerek vatandaşlardan yüksek miktarda para talep ediyor. Ancak ödeme yapıldıktan sonra iletişimi kesip ortadan kayboluyorlar. Uzmanlar, bu tür ilanların tamamen aldatmaca olduğunu vurgularken, sahte belge düzenlemenin ve kullanmanın ciddi yasal yaptırımları bulunduğunu hatırlatarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Dolandırıcı şüpheliler, verdikleri ilanlarla çok sayıda kişiyi tuzağa çekerek yüksek miktarlarda paralar topluyor. Vatandaşları ikna etmek için diplomaları hazırlayabileceklerini ve bu belgelerin kesinlikle e-Devlet sisteminde yer alacağını iddia ediyorlar.

"Lütfen taklitlerimizden uzak durun"

"8 bin liraya lise diploması teklif ediyor. 4 bin lirasını peşin, kalanı taksitle öde diyor. Bir başkası 35 bin lira karşılığında sisteme kayıtlı bir diploma vereceğini söylüyor. Bu diplomayla iş kurabileceğini, kamuya girebileceğini iddia ediyor. Üstelik ilanda 'Lütfen taklitlerimizden uzak durun' diye yazıp kendisini gerçek bir kurum gibi gösteriyor."

Fiyatlar 30-40 bin liradan başlayıp 400-500 bin liraya kadar çıkabiliyor

Bu ilanlarda talep edilen ücretlerin alt sınırı 8 bin liradan başlarken, bazı tekliflerde fiyatların 400-500 bin liraya kadar çıktığı belirtiliyor. Dolandırıcılar, genellikle insanlardan ön ödeme alarak işlemi başlatma garantisi veriyor.

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, bu tür ilanların tamamının dolandırıcılık amaçlı olduğunu vurgulayarak vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu:

"Anında e-Devlet’te görünecek diyerek insanları kandırıyorlar. Ön ödeme alıyorlar. Fiyatlar 30-40 bin liradan başlayıp 400-500 bin liraya kadar çıkabiliyor. Sahte diploma hazırlamak da kullanmak da suçtur. Bu tür kişilere kesinlikle para verilmemeli."

Sahte diploma tuzaklarına karşı uzmanlardan kritik uyarı

Prof. Dr. Kırık, bu yasadışı iş yapanların Türk Ceza Kanunu’na göre nitelikli dolandırıcılık kapsamında ağır cezalarla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Uzmanlar, vatandaşların internet üzerinden satılan diploma ilanlarına kesinlikle itibar etmemesi ve karşılaştıkları şüpheli durumları derhal yetkili mercilere bildirmesi gerektiğini vurguluyor.