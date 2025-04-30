  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 08.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı!nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.36'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki depremin 14,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Akdeniz'de Marmaris açıklarında 3,8 büyüklüğünde depremAkdeniz'de Marmaris açıklarında 3,8 büyüklüğünde depremGündem
Kütahya güne yine depremle uyandıKütahya güne yine depremle uyandıGündem
Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Ahmet Ercan, tahminini açıkladı, riskli ilçeleri saydıBüyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Ahmet Ercan, tahminini açıkladı, riskli ilçeleri saydıGündem

 

Gündem
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 18 doktor gözaltına alındı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 18 doktor gözaltına alındı
İstanbul'da 1 Mayıs öncesi ‘Taksim’ operasyonu: 14 gözaltı
İstanbul'da 1 Mayıs öncesi ‘Taksim’ operasyonu: 14 gözaltı
Bakan Uraloğlu duyurdu: 1 Mayıs'ta Marmaray, metro, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak
Bakan Uraloğlu duyurdu: 1 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak
Naci Görür, İSKİ Genel Müdürü için çağrı yaptı
Naci Görür, İSKİ Genel Müdürü için çağrı yaptı
Bakanlık usulsüzlük tespit etmişti: Ekici Peynir'den açıklama geldi
Bakanlık usulsüzlük tespit etmişti: Ekici Peynir'den açıklama geldi
Vize randevusu krizi derinleşiyor! Ret oranı yüzde 70’i aştı
Vize randevusu krizi derinleşiyor!