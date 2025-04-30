Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 08.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı!nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.36'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki depremin 14,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 30, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [130.48 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-04-30
Saat:08:36:25 TSİ
Enlem:35.665 N
Boylam:26.74611 E
Derinlik:14.57 km
Detay:https://t.co/b5ZX3fvHC5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi