ELDER/Barış Erdeniz: Doğru şebeke ile enerji bağımsızlığı daha uygun maliyetle ulaşılabilir

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Barış Erdeniz, doğru bir şebeke stratejisinin uygulanması durumunda, enerji arz güvenliği ve bağımsızlığının daha az maliyetle ulaşılabilir bir hedef haline dönüşeceğini vurguladı.

Yaptığı açıklamada dünya şebeke sisteminin yüzde 1.5’ine Türkiye’nin sahip olduğunu belirten Barış Erdeniz, mevcut şebekenin yıllık asgari 5 milyar dolarlık yatırımla yeni şartlara adapte edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dünya genelinde elektrik şebekesine yıllık 600 milyar dolarlık yatırım konuşulduğuna değinen Erdeniz, hedefe ulaşabilmek için yeni şebeke stratejisi oluşturulmasının kritik olduğunu söyledi.

YEKA kapsamında 1200 MW’lik kapasite oluşturulduğunu vurgulayan Erdeniz, güneş enerjisine dayalı YEKA yarışmalarını da önümüzdeki hafta yapılacağı bilgisini verdi.

Elektrik dağıtım sektörünün Türkiye enerji ekosistemi büyümesine önemli katkılar yaptığının altını çizen Erdeniz, 13 milyar doları lisans bedeli, 18 milyar doları da yatırım olmak üzere toplam katkının 31 milyar doları bulduğunu aktardı.

“Yıkıcı süreçlere rağmen başarılı işlere imza atıldı”

Operasyonel giderleri, yatırım harcamaları ve gelirleri regüle olan sektörün 100 bin çalışanla elektriği kesintisiz ulaştırmak için çalıştığını anlatan Barış Erdeniz, son 10 yılda hat uzunluğunun 1 milyon kilometreden, 1.5 milyon kilometreye çıktığı bilgisini verdi. Yakın coğrafyadaki savaşlar, pandemi, deprem gibi yıkıcı süreçlere rağmen sektörün başarılı işlere imza attığını dile getiren Erdeniz, her yıl birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan bile fazla abonenin sisteme bağlandığını belirtti.

Erdeniz, kurulu gücün yüzde 80, dağıtıma bağlı üretim kurulu gücün yüzde 867 arttığı bir denemde bağlantıların büyük özveriyle gerçekleştirildiğini bildirirken, elektrik kesintisi sıklığının düşürüldüğünü, çağrı merkezi memnuniyet oranlarının ise yüzde 74’e çıktığını ifade etti.

“Sektörün birikimi hizmet ihracatına da dönüşecek”

Yıllık yatırım kapasitesinin 2.5 kat artarak 2.2 milyar dolara çıktığını aktaran Barış Erdeniz, kayıp kaçaktaki azalmanın devlete yıllık getirisinin 1 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.

Dağıtım sektöründe teknoloji kadar emeğin de yoğun olduğunu kaydeden Erdeniz, stratejik kamu hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için, sektörün mali sürdürülebilirliği yanı sıra finansmana erişim ve öngörülebilir sistemle çalışmasının temel unsurlar olduğunu anlattı.

Erdeniz, önemli hizmetler veren dağıtım şirketlerinin, birikimlerini hizmet ihracatına dönüştürmesinin de sözkonusu olduğunu, bir çok ülkenin bu şirketlerin deneyiminde yararlanmak istediğini vurguladı.