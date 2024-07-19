  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Emniyet Genel Müdürlüğü terfi ve emeklilik kararlarını açıkladı
Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü terfi ve emeklilik kararlarını açıkladı

EGM, Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu'nun terfileri uygun görülen ve emekliye sevk edilmesi kararlaştırılan amir sınıfı personelin belirlendiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Emniyet Genel Müdürlüğü terfi ve emeklilik kararlarını açıkladı
Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü, Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulu'nca terfileri uygun görülen ve emekliye sevk edilmesi kararlaştırılan Emniyet Teşkilatı personelinin belirlendiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurulu"nun amir sınıfı personellerin terfi ve emeklilik değerlendirmelerine sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teşkilatımızda görevli Amir sınıfı personelimizin 2024 yılı terfi ve emeklilik değerlendirmelerini yapmak üzere toplanan Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurullarımız çalışmalarını tamamlamış ve kararları Sayın Bakanımızın onayları ile yürürlüğe girmiştir.”

19 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...19 Temmuz güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Türkiye'deki arsa fiyatları Avrupa'yı geride bıraktı: Düşüş yaşanır mı?Türkiye'deki arsa fiyatları Avrupa'yı geride bıraktı: Düşüş yaşanır mı?Ekonomi
Pegasus'tan 10 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli hatlar...Pegasus'tan 10 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli hatlar...Ekonomi
Araç alacaklar dikkat: Fiyatlardaki düşüş sürer mi? İşte en çok satılan modeller...Araç alacaklar dikkat: Fiyatlardaki düşüş sürer mi? İşte en çok satılan modeller...Ekonomi
Devlete para ödemiyorlar... 30 bin 378 hayalet iş yeri yakalandıDevlete para ödemiyorlar... 30 bin 378 hayalet iş yeri yakalandıEkonomi

 