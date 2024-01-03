Enflasyon açıklandı: Milletvekili maaşları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verilerine göre memur maaşlarına indeksli milletvekili maaşları da yüzde 49,25 oranda zamlanacak.

Meclis'te hem emekli olan, hem de vekil olarak görev yapan yaklaşık 300 milletvekilinin maaşları, memur maaşlarına yapılan oranların açıklamasıyla zamlandı. Hem emekli olan, hem de vekil olarak görev yapan yaklaşık 300 vekilin maaşı, 147 bin liradan 230 bin liraya yükseldi.

Sadece milletvekilli olanların maaşı ise 73 bin 329 liradan, yaklaşık 110 bin liraya yükseldi.

Maaşları 51 bin 970 lira olan emekli milletvekilleri ise yeni artışlarla birlikte 77 bin 565 lira alacak.