Erbakan'dan ittifak mesajı: O partiyle ittifak kapısı elbette kapalı değil

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıdığı Now TV yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Erdoğan’ın artık emekli olma zamanı geldi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olup olmayacağı yönündeki tartışmalar sürerken Erbakan "Seçim zamanında yapılırsa 25-26 seneyi devirmiş olacak. Bu bir rekor tabii. Ancak yorulmuşluk, yıpranmışlık var. Ülkemizde de yetişmiş gençler ve siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adayları var. Sayın Erdoğan’ın artık emekli olma zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

"AK Parti ve MHP’de düzenli olarak bir erime var"

AK Parti ve MHP'nin oylarının eridiğini belirten Erbakan "40+1’i almaları bile çok zor. AK Parti ve MHP’de düzenli olarak bir erime var. Sayın Erdoğan’ın bir kez daha aday olmaması hem kendisi hem de ülke için daha iyi olur. Seçim zamanında yapılırsa 25-26 seneyi devirmiş olacak. Bu bir rekor tabii. Ancak yorulmuşluk, yıpranmışlık var. Ülkemizde de yetişmiş gençler ve siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adayları var. Sayın Erdoğan’ın artık emekli olma zamanı geldi." dedi.

Erbakan ittifaka kapıları kapattı: Maalesef bu sözlerinde durmadılar

İttifaka kapıları kapatan Erbakan "Bize hep soruyorlar ‘tekrardan bir araya gelmeniz mümkün mü?’ diye. Bu mümkün olmaz çünkü bir kere denenmiş bir daha denmez. Maalesef bu sözlerinde durmadılar. Bundan sonrası bir kere iyi niyetle bunu yaptınız onlara da güvendiğiniz karşınızda bir cumhurbaşkanı var iktidar mensupları var ve böylece de bir mutabakat yapıldı. Buna uyulmamış, buna uymayı bırakın hani bir kısmını yaptık üçte birini yaptık dörtte birini yaptık da tam tersi yapılmış ve ülke bu hale gelmiş. Artık yeniden ittifak yapmak saflık olur ve kandırılmak olur.." dedi.

"Saadet Partisi ile ittifak kapısı elbette kapalı değil"

Saadet Partisi ile ittifaka yeşil ışık yakan Erbakan "Saadet Partisi ile ittifak kapısı elbette kapalı değil. Partilerin kendi logolarıyla dahil olduğu bir ittifak elbette mümkün olabilir. Farklı ittifaklar kurmak mümkün fakat Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Yeniden Refah kendi adayını belirler.” diye konuştu.

"Kendi limanlarımızda İsrail gemileri cirit atıyor"

"İktidar, İsrail ile ticaretin durduğunu söylüyor, ancak limanlarımızdaki gemilere bakıldığında bu iddianın doğru olmadığı açıkça görülüyor" diyen Erbakan Filistin’e gönderiyoruz dedikleri ürünlerin ticareti, bir yıl içinde 13 kat artmış görünüyor. Bu mümkün mü? İktidar, ticari ilişkilerdeki gerçekleri açıklayamıyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamaları samimiyetten uzak buluyorum. Kendi limanlarımızda İsrail gemileri cirit atıyor. Bunu da izah edemediler. Bir taraftan da Azerbaycan petrolü bizim boru hatlarından İsrail’e akmaya devam ediyor." dedi.