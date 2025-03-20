Erdoğan, hastalıkla mücadele eden bir vatandaş ile görüntülü görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'de Cengiz Subaşı ile görüntülü telefon görüşmesi yaparak geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Allah şifa versin, geçmiş olsun"

Uzun süredir hastalıkla mücadele eden Subaşı ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah şifalar versin, geçmiş olsun. Ramazan-ı Şerif'in mübarek olsun" diyerek moral verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu jesti, Subaşı ve ailesini duygulandırdı. AK Parti eski İl Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Subaşı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun" dedi