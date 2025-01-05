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Erdoğan'a sarılmak için güvenliği böyle aştı! (Video)

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti İl Kongresi’nde beklenmedik bir olay yaşandı. Erdoğan’a hayranlık duyan bir vatandaş, güvenlik engelini aşarak Cumhurbaşkanı ile video çekmeyi başardı. Bu ilginç anlar, kongreye katılanların ve kameraların dikkatini çekti.

Haber Merkezi
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Erdoğan'a sarılmak için güvenliği böyle aştı! (Video)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rize’de gerçekleşen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Amacımız terörsüz bir Türkiye oluşturmak" diyerek, "Tarih yazma fırsatımız şimdi önümüzde. Biz, ülkemizin ve halkımızın geleceğini kendi yolumuzla birleştiren bir partiyiz. Atacağımız adımların sonuçları halkımızın yararına olacak" şeklinde konuştu.

Trabzon'daki kongreye damga vurdu

Erdoğan buradaki programının ardından partisinin Trabzon İl Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran bir vatandaş ise Trabzon'daki kongreye damga vurdu.

Güvenliği aşıp kürsüye çıktı

Şiir okuyan Erdoğan, "Trabzon büyükşehir doyamadım tadına, uzaktan sevmek olmaz gel yakına yakına" dediği sırada hayranı vatandaşı kürsüye davet etti. Elinde telefonla kürsüye çıkan vatandaş, Cumhurbaşkanı ile video çekti. O anlar kameraya anbean yansıdı.

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