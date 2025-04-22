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Esenyurt’ta 4 katlı binanın çatı katında yangın! Ekipler olay yerinde

Esenyurt’ta 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi
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Esenyurt’ta 4 katlı binanın çatı katında yangın! Ekipler olay yerinde
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler çatıya tamamen yayılırken, gökyüzünü ise dumanlar kapladı. 

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

Esenyurt'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangında hasar meydana geldi. Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ahu Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amacıyla boşaltılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.

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