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Eşi ehliyet sınavını geçemedi, öğretmenin burnunu kırdı

Adana'da Esma V., dördüncü kez girdiği direksiyon sınavını sinyal vermediği için geçemedi. Eşi Murat V., öğretmen Baddal A.'yı darp ederek burnunu kırdı.

Haber Merkezi
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Eşi ehliyet sınavını geçemedi, öğretmenin burnunu kırdı
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Adana'da Esma V., 4. kez girdiği direksiyon sınavını, kavşağı döndüğü sırada sinyal vermediği gerekçesiyle geçemedi.

İHA'nın haberine göre sınav aracının arkasında takipte olan Esma V.'nin eşi Murat V., duruma öfkelendi. ve tartıştığı öğretmen Baddal A.'ya yumruk attı.

Kanlar içinde kalan Baddal A., ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrolde burnunun kırıldığı belirlenen Baddal A. darp raporu alıp, Murat V.'den şikayetçi oldu. Murat V. gözaltına alındı.

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