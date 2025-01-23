Fatih Portakal'dan Akşener iddiası: 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleşti'

Eski İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye katılmasının ardından, eski Genel Başkan Meral Akşener hakkında ortaya atılan iddialar yeniden gündeme geldi.

Söz konusu iddialara bir yenisi de Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'dan geldi. Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye katılmasını, "Ne olursanız olun, duruşunuz ve görüşünüz önemli. Tabii ki fikir alışverişinde bulunabilirsiniz, fikirler değişebilir ama böyle 180 derece değişmemesi gerekiyor," ifadeleriyle eleştiren Fatih Portakal, Meral Akşener konusunda ise şöyle konuştu:

"Yeni kabineden Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak"

"-İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili de bir kulis bilgisi vereyim. Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleşti gibi. Biliyorsunuz AK Parti'nin büyük kongresi 23 Şubat'ta. Mart'ta, yeni kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak Meral Akşener de olacak. Onun ismini duyacağız.

-Zaten önce çevresindeki adamları gönderdi. Önümüzdeki günlerde Ünal Karaman da geçecek. Net bir şekilde onu da sizlerle paylaşayım. Bu da işte duruşsuzluk başka bir şey değil. Yazık.

-Cevdet Yılmaz devam edecek mi etmeyecek mi? İkinci bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak mı bilmiyorum? Ama Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleşmiş. Eller sıkışılmış. Hayırlısı olsun diyelim.

-Bakalım Akşener şu sözünün arkasında duracak mı? Onu da sizle paylaşmak istiyorum. Sinan Ateş'in katillerinin bulunmasıyla ilgili şöyle diyor: 'Eğer, katilleri, azmettiricileri bulmazsam namussuzum. Hesap sormazsam namussuzum. Çünkü yol olur yol. Her önüne gelen senin bıyığını yolar. Eğer buna müsaade edersem namerdim."