Fatma Zehra Kınık kimdir? Eski Kızılay Başkanı'nın Kızı Fatma Zehra Kınık kaç yaşında, ne iş yapıyor

Fatma Zehra Kınık kimdir? Beykoz Kavacık Mahallesi'nde karıştığı kazada bir motosikletle burun buruna çarpışan otomobilin sürücüsü Eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık çıktı. Kazada motosiklette bulunan iki gençten 16 yaşındaki Barlas Çeki yaşamını yitirdi. Aracım direksiyonundaki Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık ise gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Kınık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FATMA ZEHRA KINIK KİMDİR?

Fatma Zehra Kınık, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızıdır. Kerem Kınık, 2016 yılından beri yürüttüğü Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevinden 2023 yılında istifa etmişti.

Fatma Zehra Kınık'ın da Kızılay'da uzman yardımcısı olarak çalıştığı ortaya çıkmıştır.

Kızılay'da uzman yardımcısı olarak görev alan Kınık, 2020 yılında Şehir Üniversitesi'nin psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Fatma Zehra Kınık'ın 26 yaşında olduğu tahmin edilmektedir.



FATMA ZEHRA KINIK KAZA OLAYI NEDİR?



OdaTV'de yer alan haberde, Kızılay'ın eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın karıştığı kazaya ilişkin şu cümleler yer aldı:

İstanbul Beykoz'da motosikletle, bir otomobil burun buruna çarpıştı. Kazada motosikletteki iki gençten biri hayatını kaybetti. Otomobili kullanan kişi, 6 Şubat depremlerinde çadır satmasıyla gündeme gelen eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık çıktı. 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin hayatını kaybettiği kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Kazayla ilgili olarak gözaltına alınan Zehra Kınık, serbest bırakıldı.

Kaza 9 Temmuz'da Beykoz'da meydana geldi. Ekol TV'den Ramazan Eğri'nin haberine göre; 17 yaşındaki Y.S.Ö.'nün kullandığı motosiklete, İstanbul'un Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nden geçerken sokaktan çıkan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı otomobil çarptı.

Çarpanın şiddetiyle motosiklet savruldu. Y.S.Ö ve Batın Barlas Çeki motosikletin üzerinden düştü. 16 yaşındaki Barlas'ın başı kaldırımdaki beton dubaya çarptı, genç ağır yaralandı.

Motosiklet savrulurken kaldırımdaki yayalara da çarptı. Hastaneye kaldırılan Batın Barlas Çeki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı