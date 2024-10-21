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Fenomen çift Kıvanç Talu ile Beril Talu’nun yeni dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı

Fenomen çift Kıvanç-Beril Talu'nun ponzi sistemiyle milyonlarca liralık vurgun yapmasına ilişkin davada yeni gelişmeler ortaya çıktı. Bir mağdurun dosyaya gönderdiği dilekçe ile dolandırıcılığın farklı banka hesapları kullanılarak “Hayriye, Fahriye” isimleri üzerinden yapıldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Fenomen çift Kıvanç Talu ile Beril Talu’nun yeni dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı
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Fenomen Talu çifti hakkında geçen ay İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Çiftin sosyal medya kanalı ile çok sayıda yayın yaparak insanların sempati ve güvenini kazanıp ponzi sistemiyle dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.

Kıvanç ve Beril Talu ile babası Ertan Koç'un 'Var Böyle Tipler' isimli şirket vasıtasıyla yaptıkları reklam organizasyonu için sermayeye ihtiyaç duydukları, para verenleri reklam işine ortak ettiklerini ve reklamlardan gelen gelirleri payları oranında dağıtacakları vaadi ile kandırdıkları aktarıldı. Şüphelilerin 13 kişiyi toplamda 3 milyon 17 bin lira dolandırdıkları belirtilen iddianamede, Kıvanç ve Beril Talu ile babası Ertan Koç'un, 195'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, dava kapsamında bir müştekinin dilekçesi ise dolandırıcılığın farklı hesaplar kullanılarak yapıldığını ortaya koydu. İddianamede belirtilen rakamlardan daha fazla zararı olduğunu belirten bir mağdur dosyaya gönderdiği dilekçesinde sadece Beril Talu'nun hesabına değil, kendisine güvendiği için Talu'nun talep ettiği başkalarına ait olan banka hesaplarına da para gönderdiğini belirtti.

Bu duruma ilişkin banka dekontlarını ve Talu ile yazışmalarını da sunan mağdur, Talu'nun talimatı doğrultusunda Halil, Hayriye, Hadi, Ramazan, Yüksel ve Fahriye isimli kişilerin hesabına toplamda 547 bin lira gönderdiğini kaydetti. Bu miktarın tarafına ödenmediğini, aldatıcı ve hileli davranışlarla zarara uğradığını söyledi.

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