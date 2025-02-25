FIFA’dan, Sivasspor’a transfer yasağı geldi
FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’a üç dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı.
FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’a üç dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı.
Sivasspor, bu sezon Trendyol Süper Lig’de 24 maçta topladığı 24 puan ile 15. sırada bulunuyor.
Kırmızı - beyazlılar bugün Bodrum'la karşılacak
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Net Global Sivasspor, bugün saat 15:00'te sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.
Pendikspor'a da yasak gelmişti
Kasım 2024'te Pendikspor'a da FIFA tarafından borçları sebebiyle üç dönem transfer yasağı verildi. Pendikspor, borcunu kapatmadığı takdirde 2026'nın yaz transfer dönemine kadar kadrosuna takviye yapamayacak.