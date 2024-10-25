Gazeteci Özgen Acar hayatını kaybetti
Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Özgen Acar, 86 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.
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Cumhuriyet gazetesi eski genel yayın yönetmeni ve yazarı Özgen Acar, 86 yaşında yaşamını yitirdi.
Tarihi eser kaçakçılığıyla yıllar boyu mücadele eden Acar, Yorgun Herkül heykelinden Karun Hazineleri'ne kadar birçok eserin Türkiye'ye geri getirilmesini sağladı.
Acar, bugün (Cuma günü) Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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