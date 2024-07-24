GCM Yatırım: Dolar kurunda 2024 yılsonu beklentisi 35 TL

GCM Yatırım 2024 Strateji Raporu’nu yayınlandı. Raporda, yurt dışı ekonomik göstergeler ile yurt içinde öne çıkan ekonomik başlıklar, risk görünümleri ve analizler yer aldı. Rapor küresel enflasyonda düzelmenin ekonomik yavaşlama maliyetiyle birlikte geldiğine vurgu yaparken tüketicilerin enflasyonda beklentilerinin hala kırılgan olduğunu gözler önüne seriyor. Yurt içinde ise enflasyona karşı atılan kararlı adımlara rağmen, tüketim talebinin dayanıklı kalması nedeniyle finansal koşullarda sıkılığın süreceğine değiniliyor.

Küreselde Almanya üretim sektörü ve Çin riski devam ediyor

Global görünümde küresel enflasyonda baz etkilerinin de ötesinde düzelme emarelerinin olduğuna dikkat çeken GCM Yatırım Ekonomisti Evren Kırıkoğlu, düzelmenin beraberinde ekonomik faaliyetlerde yavaşlama maliyeti ile birlikte geldiğini dile getirdi. Kırıkoğlu, “ABD’nin son 2 seneye damga vuran olumlu ayrışması önümüzdeki dönemde daha da hafifleyebilir. Çin’de ise durum biraz farklı. Gayrimenkul sektöründeki problemler ışığında devreye alınan mali desteklerin yetersiz görülmesine ek olarak, küresel ticaret ortaklarının Çin’den ucuz ithalata karşı atacakları adımlar bu ülke adına önemli risk teşkil ediyor. Euro Bölgesi ise, dipten toparlanmaya başladı. Euro Bölgesi’ndeki en büyük risk lokomotif ülke Almanya’nın imalat sektörlerinde yaşadığı daralmanın sürecek olması” dedi.

Küresel konjoktörde tüketiciler tarafında enflasyon beklentilerinin hala çok kırılgan olduğuna da değinen Kırıkoğlu, bu yıl sonuna kadar Euro Bölgesi ve Amerika’da likidite tarafında rahat, ancak maliyet tarafında görece yüksek bir tablo olasılığının karşımızda durduğunu belirtti.

“Türkiye’de hizmet enflasyonuna odaklanma ihtiyacı öne çıkıyor”

Yurt içinde ise raporda da öne çıkan Türkiye’ye özgü farklı bir tabloyla karşılaştığımızı ifade eden Evren Kırıkoğlu, “Enflasyon ile mücadele kapsamında atılan tüm kararlı adımlara rağmen tüketim talebinin öngörülenden daha dayanıklı kalabilmesi, finansal sıkılığın yıl sonuna kadar devam edeceğini işaret ediyor. Bu doğrultuda başta kredi kısıtları ve yüksek faizler bir süre daha devam edecek. Enflasyon resminin dayanıklı tüketim ürün ve mal grupları üzerinden düzelmeye başlaması, ancak asıl risklerin giderek daha fazla hizmet kalemleri kaynaklı belirginleşmesi; enflasyonla mücadelede hizmet enflasyonuna odaklanma ihtiyacını öne çıkarıyor” dedi.

“2024 yıl sonu beklentisi enflasyonda yüzde 39, dolar/TL kurunda 35”

Raporda enflasyonla mücadele kapsamında TL’nin değer kaybına da izin verilemeyeceğini ve TL cinsi reel getirilerin yüksek seyretmesinin devam edileceği vurgulanıyor. Kırıkoğlu; bu tablo, yabancı portföy akımlarının faiz piyasaları üzerinden desteklemesini ve bunların sonucunda TCMB döviz rezerv birikiminin sürmesi anlamına geliyor diyor.

Rapor, küresel konjonktür ve uluslararası ilişkiler kapsamında son bir senede daha belirgin hale gelen işbirliğinin yabancı yatırımcı algısını destekleyeceğini bu doğrultuda 2024 yıl sonunda GSYH büyümesinin %3,0 ve %39 enflasyon ile USDTL kurunun 35 olmasını öngörüyor. Olağanüstü koşullar olmadığı sürece 2025 yıl sonunda ise GSYH büyümesinin %4,0 ve %25 enflasyon ile USDTL kurunun 45 olması bekleniyor.