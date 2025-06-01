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Gezi Parkı anmasında gözaltına alınan 12 kişiden 2'si tutuklama talebiyle sevk edildi

Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıl dönümünde Taksim’deki toplanmada gözaltına alınanlardan Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen 12 kişiden 10’u adli kontrol ile sevk edildi. 2’si için de tutuklama talep edildi.

Haber Merkezi
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Gezi Parkı anmasında gözaltına alınan 12 kişiden 2'si tutuklama talebiyle sevk edildi
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İstanbul'da, Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıldönümü için dün Taksim ve çevresinde toplanan vatandaşlar, eylemler zamanında hayatını kaybedenleri andı. Mis Sokak’ta toplanarak basın açıklaması okuyan vatandaşlardan Taksim Meydanı’na gitmek isteyenler gözaltına alındı. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) 94 kişinin gözaltında olduğunu açıklamıştı.

Gözaltına alınanların 12'si savcılık talimatıyla mevcutlu tutularak Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Geri kalan gözaltındaki kişiler serbest bırakıldı. Adliyeye çıkartılan 12 kişiden 10 kişi adli kontrol ile sevk edildi.

Zeynep Büşra Islak ve Çağdaş Hukukçular Derneği Öğrenci Komisyon üyesi Mehmet Nazım Öztoprak ise 2911 sayılı Kanun’a muhalefet ettikleri iddiasıyla tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 

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