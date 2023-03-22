Gökhan Zan kimdir? Gökhan Zan hangi partiden milletvekili adayı?

Depremen sonra Hatay'da kaldıkları apartmandan kurtulan eski milli futbolcu ve Hatayspor yardımcı antrenörü Gökhan Zan, Hatay'daki yıkımı ve depremin acı yüzünü sık sık gündeme getirdi.

Gökhan Zan seçimlerde hangi partiden aday gösterildi?

Gökhan Zan İYİ Parti'den milletvekili aday adayı gösterildi.

İYi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, havalimanında karşılaştığı Gözhan Zan'a "Sen bizi ayağa kaldırdın. Allah bin kere razı olsun senden, samimiyetle söylüyorum. Her bir videonu ağlayarak izledim. İyi ki de yaptın, dikkat çektin buraya. Çok insanın kurtarılmasına vesile oldun" demişti.

Gökhan Zan kimdir?

1981 Antakya doğumludur. Beşiktaş ve Galatasaray'da uzun süre forma giydi.

Gökhan Zan, futbol kariyerine 1999'da Hatayspor'da başladı. Hatayspor formasıyla oynadığı 13 lig maçında 2 gol attı. Çanakkale Dardanelspor'a transfer edildi. 80 maçta forma giydi, 10 gol attı.

2003-04 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. 2004-2005 sezonunda Gaziantepspor'a kiralanan oyuncu, Beşiktaş'ta 76 lig maçında forma giyip 4 gol attı.

2008-09 sezonu sonunda kulüp tarafından sözleşmesi yenilenmeyince Galatasaray ile anlaştı. Galatasaray formasıyla ilk golünü Kayserispor maçında kaydetti. Galatasaray, 31 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Gökhan Zan'ın biten sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Gökhan Zan Milli Takımda 2 kez 19 yaş altı, 7 kez de 21 yaş altında forma giydi.

Türkiye'yi 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda temsil etti. 42 kez millî formayı giydi, 1 gol attı.