Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün ifadesi ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangının ardından tutuklanan otel sahibi Halit Ergül'ün Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği ve savcılıktaki ifadelerine ulaşıldı. Savunmasında kendisini savunmak için çeşitli deliller sunan Ergül, yangın faciasının sorumluluğunu otel personelinden danışmanlık şirketine kadar herkese yükledi.

Ölümlerin çoğu karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklı

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak'ta sabaha karşı çıkan yangında çoğu çocuk 78 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı. T24'ün haberine göre, otelin tahliye çıkışları, yangın alarmı ve duman kontrol sistemi yetersiz çıktı. İlk müdahale 1 saat 15 dakika sonra gerçekleşti, yangın 11 saatte söndürüldü. Elde edilen ilk bulgulara göre, yangın restorandaki mutfakta başladı. Bina içinde bulunan yangın merdiveni, yayılan dumanı bir baca görevi görerek üst katlara taşıdı. Ölümlerin çoğu karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandı. Ölenlerin arasında camdan atlayarak kurtulmaya çalışanlar da yer aldı.

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar 15 kişi tutuklandı. Gözaltında tutulan itfaiyeden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve imza yetkisi olan itfaiye personeli İrfan Acar’ın da bugün Bolu Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

Çalışanları suçladı

Tutuklananlardan biri olan otel sahibi Halit Ergül’ün Bolu 2. Sulh Ceza Hâkimliği ve savcılıktaki ifadelerin ulaşıldı. Halit Ergül, ifadelerinde özellikle aşçıbaşını, mutfak personelini, otelin elektrikçisini ve güvenlik görevlilerini suçladı. Aşçıbaşının mutfaktaki elektrikli aletlerden sorumlu olduğunu, yangın ikaz butonlarının kontrolünün ise otelin elektrikçisi tarafından yapıldığını belirtti.