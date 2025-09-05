  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı'na gitme davetini eski CHP İl Başkanı Cemal Canpolat da kabul etmedi
Takip Et

Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı'na gitme davetini eski CHP İl Başkanı Cemal Canpolat da kabul etmedi

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat’ın, Gürsel Tekin ile birlikte pazartesi günü İstanbul İl Başkanlığı’na gitmek için davet aldığı fakat bu daveti kabul etmediği bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı'na gitme davetini eski CHP İl Başkanı Cemal Canpolat da kabul etmedi
Takip Et

CHP İstanbul eski il başkanlarından olan Cemal Canpolat’ın, kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ile birlikte pazartesi günü İstanbul İl Başkanlığı’na gitmek için davet aldığı fakat bu daveti kabul etmediği bildirildi.

Ne oldu?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi iptal edilmiş ve başkan olarak seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına hükmedilmişti. Söz konusu kararın ardından İstanbul yönetimine kayyum heyeti atanmıştı.

Kayyum olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'a görev verilirken Hasan Babacan daha sonra kayyum heyetinden çekildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in pazartesi günü CHP eski il başkanları ile beraber il başkanlık binasına gideceği iddia edilmişti.

İddiada adı geçen önceki dönem CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cephesi de Kaftancıoğlu'nun Tekin ile birlikte il başkanlığına gitmeyeceğini açıklamıştı.

Canan Kaftancıoğlu cephesinden ilk açıklama: Gürsel Tekin ile il binasına gidecek mi?Canan Kaftancıoğlu cephesinden ilk açıklama: Gürsel Tekin ile il binasına gidecek mi?Gündem
YSK kararını verdi: CHP'nin İstanbul'a kayyum itirazı reddedildiYSK kararını verdi: CHP'nin İstanbul'a kayyum itirazı reddedildiGündem
CHP’de beklenen gün: 15 Eylül'de nasıl bir eylem planı hazırlanıyor?CHP’de beklenen gün: 15 Eylül'de nasıl bir eylem planı hazırlanıyor?Gündem
CHP’de gözler Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi: Parti içi değerlendirmeler neler?CHP’de gözler Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi: Parti içi değerlendirmeler neler?Gündem
Gündem
İmamoğlu: Milletimizin iradesine göz koyanlara fırsat vermeyeceğiz
İmamoğlu: Milletimizin iradesine göz koyanlara fırsat vermeyeceğiz
CHP'de kurultay tarihi belli oldu! Dava öncesi ilan edilecek
CHP'de kurultay tarihi belli oldu! Dava öncesi ilan edilecek
MHP'li Feti Yıldız'dan komisyon içerisinden Öcalan'a heyet göndermesi önerisi
MHP'li Feti Yıldız'dan komisyon içerisinden Öcalan'a heyet göndermesi önerisi
Sosyalist Enternasyonal'den kayyum tepkisi: Özgür Özel'i destekliyoruz
Sosyalist Enternasyonal'den kayyum tepkisi: Özgür Özel'i destekliyoruz
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü