Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığı'na gitme davetini eski CHP İl Başkanı Cemal Canpolat da kabul etmedi

CHP İstanbul eski il başkanlarından olan Cemal Canpolat’ın, kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ile birlikte pazartesi günü İstanbul İl Başkanlığı’na gitmek için davet aldığı fakat bu daveti kabul etmediği bildirildi.

Ne oldu?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi iptal edilmiş ve başkan olarak seçilen Özgür Çelik ve yönetimin görevden uzaklaştırılmasına hükmedilmişti. Söz konusu kararın ardından İstanbul yönetimine kayyum heyeti atanmıştı.

Kayyum olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'a görev verilirken Hasan Babacan daha sonra kayyum heyetinden çekildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in pazartesi günü CHP eski il başkanları ile beraber il başkanlık binasına gideceği iddia edilmişti.

İddiada adı geçen önceki dönem CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cephesi de Kaftancıoğlu'nun Tekin ile birlikte il başkanlığına gitmeyeceğini açıklamıştı.