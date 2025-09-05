YSK kararını verdi: CHP'nin İstanbul'a kayyum itirazı reddedildi

Yüksek Seçim Kurulu'nun, CHP'nin İstanbul'da bazı ilçelerde düzenleyeceği kongrelerinin iptal edilmesine ilişkin verilen kararlara karşı yaptığı itirazı değerlendirmek için yaptığı toplantıda karar çıktı.

Karara göre kongreler kaldığı yerden devam edecek. Ancak CHP'nin kayyuma karşı yaptığı itirazı reddedildi.

CHP'nin İstanbul’daki ilçe kongrelerinde yaşanan gelişmeler, partideki yönetim tartışmalarını ve yargı sürecini yeniden gündeme taşıdı.

Süreç, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi ile başladı. Kongrede İl Başkanı Özgür Çelik, 342 delegenin oyunu alarak il başkanı seçildi.

Ancak seçim sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kongreye ilişkin “hile” ve “seçim kanununa muhalefet” iddialarıyla soruşturma başlattı.

Kongrelere art arda kayyum engeli geldi

2 Eylül 2025’te İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongreyi iptal ederek Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı. Mahkeme, yerine beş kişilik bir kayyum heyeti atadı ve ilçe kongrelerinin de durdurulmasına hükmetti.

Bu kararın ardından Ataşehir, Bakırköy, Başakşehir, Sarıyer ve Tuzla ilçe seçim kurulları kongrelerin yapılamayacağına karar verdi. Kongrelerin 13-14 Eylül'de yapılması planlanıyordu.

CHP, kararlara itiraz ederek YSK'ya başvurdu

CHP, mahkeme ve ilçe seçim kurullarının kararlarına itiraz ederek Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

Parti, başvurusunda İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir kararının “hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gasbı” olduğunu öne sürdü ve ilçe seçim kurullarının kararlarının da “tam kanunsuzluk” teşkil ettiğini savundu.

CHP dilekçesinde, YSK’dan hem görev gaspının varlığını tespit etmesini hem de ilçe seçim kurullarının kararlarını iptal etmesini talep etmişti.

CHP'nin kayyuma karşı yaptığı itirazı reddedildi, ilçe kongreleri ise devam edecek

YSK, CHP’nin itirazını bugün saat 14:30’da görüştü. Toplantı sonunda konuşan YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin il yönetimine ilişkin alınan kayyum kararına yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı. Yener, ilçe kongrelerine ilişin "durdurma" kararının kaldırıldığını ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verildiğini duyurdu.

Öte yandan kurulun gündeminde başka başvuruların da bulunduğu öğrenildi.

YSK'nin kongre ve kayyum kararına CHP'den ilk tepki

CHP'den ilk tepki, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan geldi.

Günaydın, "YSK idare-i maslahat ve orta yolculuk örneği vererek, yerleşik içtihatlarında dahi ısrar edemedi" dedi.

YSK'nın "kendini inkâr ettiğini" ifade eden Günaydın, "CHP ilçe kongrelerinin durdurulma kararı iptal edilirken, İstanbul il Kongresi ve kayyım atama kararına yönelik Asliye Hukuk mahkemesi kararını kaldıramayarak kendisini inkar etti" dedi.

YSK idare-i maslahat ve orta yolculuk örneği vererek, yerleşik içtihatlarında dahi ısrar edemedi.

CHP ilçe kongrelerinin durdurulma kararı iptal edilirken, İstanbul il Kongresi ve kayyım atama kararına yönelik Asliye Hukuk mahkemesi kararını kaldıramayarak kendisini inkar etti. — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) September 5, 2025

Bu noktaya nasıl gelindi?

Kayyum süreci partide tartışmaları da beraberinde getirdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül’de Özgür Çelik ve il yönetimini görevden alırken, yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici bir kurul atadı.

Aynı gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin hakkında ihraç süreci başlatıldığını açıkladı. Tekin ise Özel’i arayarak randevu talep edeceğini ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini bildirdi.

Kayyum kararından üç gün sonra Hasan Babacan, kayyum heyetinden çekildi. CHP, Babacan’ı partiden ihraç etmeyeceğini duyurdu.

İhtiyati tedbir kararı veren dava dosyaları Ankara'ya gönderildi

Ayrıca CHP'nin, İstanbul İl Kongresine ihtiyati tedbir kararı veren Asliye Hukuk Mahkemesi ve "oylamaya hile karıştırma" suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan dava dosyaları da bugün Ankara'ya gönderildi.