Hakan Fidan, Suudi Arabistan’da düzenlenecek uluslararası konferansa katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El-Ula şehrinde düzenlenecek uluslararası konferansa katılmak üzere 1 Ekim 2025 tarihinde Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek.
