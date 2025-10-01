  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Hakan Fidan, Suudi Arabistan’da düzenlenecek uluslararası konferansa katılacak
Takip Et

Hakan Fidan, Suudi Arabistan’da düzenlenecek uluslararası konferansa katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El-Ula şehrinde düzenlenecek uluslararası konferansa katılmak üzere 1 Ekim 2025 tarihinde Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hakan Fidan, Suudi Arabistan’da düzenlenecek uluslararası konferansa katılacak
Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’da düzenlenecek uluslararası konferansa katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, El-Ula şehrinde düzenlenecek uluslararası konferansa katılmak üzere 1 Ekim 2025 tarihinde Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek.

Menajer Ayşe Barım, bugün hakim karşısına çıkıyorMenajer Ayşe Barım, bugün hakim karşısına çıkıyorGündem

 

Kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığına ilişkin esaslar düzenlendiKurumsal sürdürülebilirlik raporlama uzmanlığına ilişkin esaslar düzenlendiEkonomi

 

Gündem
CHP’nin "darbe girişimi" dediği 19 Mart sürecinden sonra parti nasıl şekillendi? Normalleşme bitti mi?
19 Mart sürecinden sonra "normalleşme" bitti mi?
Kenan Tekdağ’ın ifadesine ulaşıldı: Can Holding binasına gitmişliğim yok, satıştaki paranın kaynağını bilmiyorum
Kenan Tekdağ’ın ifadesine ulaşıldı: Can Holding binasına gitmişliğim yok
Can Holding soruşturması: Gözaltına alınan 10 şüpheli adliyede
Can Holding soruşturması: Gözaltına alınan 10 şüpheli adliyede
27 bin TL’ye göçmen taşıyan insan taciri tutuklandı
27 bin TL’ye göçmen taşıyan insan taciri tutuklandı
Boğazın en pahalı köşklerinden... FETÖ firarisi İpek'in köşkü dördüncü ihalede satıldı
Boğazın en pahalı köşklerinden... Beyaz Köşk dördüncü ihalede satıldı
Menajer Ayşe Barım, bugün hakim karşısına çıkıyor
Menajer Ayşe Barım, bugün hakim karşısına çıkıyor