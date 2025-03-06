Hollanda'dan Türkiye'ye gelen 304.000 kg patates iade edildi
Mersin'de, deniz yoluyla Türkiye'ye getirilmek istenen 304.000 kilogram Hollanda menşeli patatesin ülkeye girişine izin verilmedi ve ürün geri gönderildi.
Mersin'de deniz yoluyla Türkiye'ye getirilen 304.000 kilogram Hollanda menşeli patatesin ülkeye girişine izin verilmedi.
Açıklama yapıldı
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ürünün "Potato leafroll polerovirus" tespit edilmesi nedeniyle menşeine iade edildiğini duyurdu.
📍Mersin— Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (@GidaveKontrolGM) March 6, 2025
🚫Mersin limanından ülkemize girişi yapılmak istenen 🇳🇱 Hollanda menşeli 3️⃣0️⃣4️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ kg 🥔 tohumluk patates, @inspektorler imizce yapılan kontroller ve alınan numunenin “Potato leafroll polerovirus” ile bulaşık bulunmasından dolayı mahrecine iade edilmiştir.…