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Hollanda'dan Türkiye'ye gelen 304.000 kg patates iade edildi

Mersin'de, deniz yoluyla Türkiye'ye getirilmek istenen 304.000 kilogram Hollanda menşeli patatesin ülkeye girişine izin verilmedi ve ürün geri gönderildi.

Haber Merkezi
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Hollanda'dan Türkiye'ye gelen 304.000 kg patates iade edildi
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Mersin'de deniz yoluyla Türkiye'ye getirilen 304.000 kilogram Hollanda menşeli patatesin ülkeye girişine izin verilmedi.

Açıklama yapıldı

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ürünün "Potato leafroll polerovirus" tespit edilmesi nedeniyle menşeine iade edildiğini duyurdu.

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