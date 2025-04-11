Hüseyin Kocabıyık, AK Parti'den ihraç edildi

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu, daha önce "tedbirli kesin ihraç talebiyle" sevk edilen Eski AK Parti İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'a ilişkin toplandı. Kurul, Kocabıyık'ın AK Parti'den ihraç edilmesini kararlaştırdı.





Hüseyin Kocabıyık ne demişti?

Kocabıyık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalardaki gözaltılar sonrası X’ten şöyle yazmıştı: “Recep Tayyip Erdoğan… Geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!”