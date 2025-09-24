İddia: CHP'nin son kurultayı mahkemelik olabilir, gerekçe tüzükteki 48. madde

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin 21 Eylül’de gerçekleştireceği 22. Olağanüstü Kurultayın iptali istemiyle yapılan başvuruyu reddetmişti.

YSK’nin ret kararıyla, CHP’nin olağanüstü kurultayı planlandığı tarihte yapılmıştı.

Özgür Özel, geçerli oyların tamamını alarak üçüncü kez Genel Başkan seçilmişti. 23 Eylül'de ise Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, Doç. Dr. Kemal Çiftçi ve Şahin Kurt'un CHP'nin olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin taleplerini reddetmişti.

"Olağanüstü kurultay da mahkemelik olabilir"

Sabah gazetesinde yer alan haberde CHP'li bazı delegelerin, parti tüzüğünün 48. maddesine dayanarak, kurultay için imza veren delege sayısının, salt çoğunluğu sağlayamadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurabileceği iddia edildi.

CHP tüzüğünün 48. maddesinin 5. fıkrasında yer alan, "Olağanüstü kurultay isteminde bulunan kurultay üyelerinin sayısı, üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise gündeme, güvenoyu ve seçim maddesi konulabilir" ibaresini hatırlatan delegelerin, 2023 yılındaki kurultayda toplam delege sayısının bin 365 olduğunu, bu sayının baz alınarak salt çoğunluğun 684 olması gerektiğini, ancak son olağanüstü kurultay için 662 delegenin imza verdiğini savunduğu kaydedildi.

Bazı CHP'li delegelerin; salt çoğunluk oranında imza toplanamadığı için söz konusu kurultayda güvenoyu istenmesini ve hatta delegeden kasıtlı olarak "güvensizlik" oyu talep edilmesini hukukun ihlâl edilmesi olarak tanımladığı öne sürüldü.

CHP Parti Tüzüğü Madde 48 (Kaynak: https://chp.org.tr/yayin/chp-parti-tuzugu/Open)