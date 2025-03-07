İlhan Şeşen, 'entübe' edildi iddiası? Yakınlarından açıklama geldi

76 yaşındaki usta sanatçı İlhan Şeşen, 2023 yılı Aralık ayında akciğer kanserine yakalandığını sevenleriyle paylaşmıştı. TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ, Şeşen’in sağlık durumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Üstündağ, "Sanatçının bir süredir kanserle mücadele ettiğini biliyoruz. Doktorları, tedavi sürecinin artık son aşamaya geldiğini ifade etti. Şeşen, hastane ve ev arasında gidip geliyor ancak doktorlar, durumun kritik bir noktaya ulaştığını belirtiyor" dedi.

Yeğeni iddiaları yalanladı

Son olarak ise Şeşen’in durumunun daha da kötüleştiği ve hastanede entübe edildiği öne sürüldü.

Aynı zamanda İlhan Şeşen’in yeğeni olan sanatçı Burhan Şeşen ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu iddiaları yalanladı. Burhan Şeşen, amcası İlhan Şeşen’in eşi Arzu Şeşen’le konuştuğunu belirterek, entübe edildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Şeşen, amcasının iyi durumda olduğunu belirterek sağlığıyla ilgili olumsuz bir seyir olmadığını belirtti.