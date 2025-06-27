İmamoğlu protestoları: 45 kişinin yargılandığı Saraçhane davası ertelendi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan protestolarda “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlamasıyla 45 kişinin yargılandığı dava görüldü.

Duruşmaya 45 sanıktan 30'u katıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınarak tutuklanması, başta İstanbul Saraçhane olmak üzere birçok yerde protesto edilmişti.

Protesto gösterilerine ilişkin olarak “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlamasıyla 45 kişinin yargılandığı davanın duruşması, bugün İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, 45 sanıktan 30'u katıldı.

Dava ertelendi

Mahkeme, savunmaları alınan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmalarına karar verirken, bir kısım sanık müdafilerinin derhal beraat kararı verilmesi yönündeki taleplerinin tüm sanıkların dinlenilmemiş olması ve yargılama sonunda verilecek karar olması nedeniyle bu aşamada reddine hükmedildi. Bir sonraki duruşma 24 Ekim'de yapılacak.