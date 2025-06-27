  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İmamoğlu protestoları: 45 kişinin yargılandığı Saraçhane davası ertelendi
Takip Et

İmamoğlu protestoları: 45 kişinin yargılandığı Saraçhane davası ertelendi

İBB soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden gösterilerle ilgili dava 24 Ekim’e ertelendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İmamoğlu protestoları: 45 kişinin yargılandığı Saraçhane davası ertelendi
Takip Et

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan protestolarda “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlamasıyla 45 kişinin yargılandığı dava görüldü.

Duruşmaya 45 sanıktan 30'u katıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınarak tutuklanması, başta İstanbul Saraçhane olmak üzere birçok yerde protesto edilmişti.

Protesto gösterilerine ilişkin olarak “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri kanununa muhalefet” suçlamasıyla 45 kişinin yargılandığı davanın duruşması, bugün İstanbul 65. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, 45 sanıktan 30'u katıldı.

Dava ertelendi

Mahkeme, savunmaları alınan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmalarına karar verirken, bir kısım sanık müdafilerinin derhal beraat kararı verilmesi yönündeki taleplerinin tüm sanıkların dinlenilmemiş olması ve yargılama sonunda verilecek karar olması nedeniyle bu aşamada reddine hükmedildi. Bir sonraki duruşma 24 Ekim'de yapılacak.

SON DAKİKA... 600 bin kamu işçisi için hükümetin ikinci zam teklifi belli olduSON DAKİKA... 600 bin kamu işçisi için hükümetin ikinci zam teklifi belli olduEkonomi
Gündem
Türkiye-İran hava yolu ulaşımı bugün kısmi olarak yeniden başlayacak
Türkiye-İran hava yolu ulaşımı bugün kısmi olarak yeniden başlayacak
İBB soruşturmasında avukat Orçun Muhittin Yılmaz etkin pişmanlıktan yararlandı
İBB soruşturmasında avukat Orçun Muhittin Yılmaz etkin pişmanlıktan yararlandı
Meteoroloji'den 9 il için "sarı kodlu" uyarı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji'den 9 il için "sarı kodlu" uyarı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Bu milleti ayrıştıracak anayasal değişikliklere "evet" diyemeyiz
BBP Genel Başkanı Destici: Bu milleti ayrıştıracak anayasal değişikliklere "evet" diyemeyiz
Bakan Uraloğlu duyurdu! İran'daki Mehşed hava sahası, uluslararası uçuşlara açıldı
Bakan Uraloğlu duyurdu! İran'daki Mehşed hava sahası, uluslararası uçuşlara açıldı
DMM'den "NATO karargahı" iddiasına ilişkin açıklama
DMM'den "NATO karargahı" iddiasına ilişkin açıklama