İmralı heyeti birkaç gün içinde Öcalan ile üçüncü kez görüşmek için başvuracak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrıyla başlayan süreçte DEM Parti'nin İmralı heyeti bugüne kadar iki kez terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. 22 Ocak'taki ikinci görüşmenin ardından üçüncü görüşmenin olacağı bilinse de tarih net değildi.

"Bu görüşmeden sonra tarihi çağrının takvimi netleşecek"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, İmralı heyetinin birkaç gün içinde Öcalan ile görüşmek için başvuracaklarını açıkladı.

Koçyiğit'in açıklaması şöyle:

"Heyetimiz birkaç gün içerisinde İmralı'ya gidecek. Bununla ilgili bu gerekli başvuruları; birkaç gün içerisinde, bugün veya yarın yapmasını bekliyoruz.

Başvuru için hazırlıklar tamamlanıyor. İmralı'da yapılacak ziyarette özellikle Güney Kürdistan'da yapılan ziyaretlerin bilgileri, yapılan tartışmalar kendisine Sayın Öcalan'a aktarılacak ve bu görüşmeden sonra da Sayın Öcalan'la beraber yapılacak tarihi çağrının takvimi de netleşmiş olacak ve çok kısa bir süre içerisinde de gerçek anlamda 100 yıllık, yüzyılı aşkın olan Kürt sorunu, 40 yılı aşkın çatışmalı geçen Kürt sorununun çözümünde yeni bir dönemin başlangıcı olacak. O tarihi çağrının geleceğini de biliyoruz."

Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları, Öcalan'ın çağrısının şubat sonu ya da mart başında olacağı bilgisini verdi.

Öcalan'ın ne zaman ve ne şekilde çağrı yapacağıyla ilgili soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mevzuattın böyle bir duruma imkan vermediğini şöyle anlattı:

"Mevzuatımızda bir hükümlünün videoyla kamuoyuna seslenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Mevzuatımız buna imkan vermiyor. Burada tabii özellikle yanlış anlamaları ortadan kaldırmak lazım. Hedefimiz ülkemizi terörden temizlemek. 40 yıldan bu yana büyük kayıplarımız oldu."

Hatimoğulları'ndan Tunç'a yanıt

Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da "Bizdeki bilgi Öcalan'ın mesajının 'videolu' olacağı yönünde" dedi. Hatimoğulları, bakan Tunç'un açıklamasına tepki göstererek "Yürütücü akıl bakan gibi düşünmemektedir diye ümit ediyoruz" dedi.

Hatimoğulları şöyle devam etti: "Bizdeki bilgi de bunun videolu bir çağrı olacağı yönünde. Eğer gerçekten bir barış süreci olacaksa, bunun zaten kapılarının açılması lazım.

Videolu olup olmayacağı tartışmasının yürütüldüğü bir yerde barıştan söz etmek mümkün değil. Sağlıklı bir diyalog ortamından söz etmek mümkün değil. Bu, tecridin devam ettiği anlamına gelir."