İmralı'ya gitmeyen CHP’nin yol haritası belli oldu: Demokratikleşme raporu sunulacak

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gönderdiği heyette yer almama kararı alan CHP'nin yol haritası belli oldu.

Sürecin İmralı ziyareti gündemine sıkıştırılmaması gerektiğine dikkat çeken CHP, ilerleyen günlerde izleyeceği stratejisini oluşturdu.

CHP önceliğini belirledi

CHP’nin İmralı'ya gitmeme kararı, özellikle DEM Parti kanadından tepki çekerken DEM'in Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit CHP’nin kararının ardından "Tarih sorumluluk alanları ve almayanları yazacaktır" ifadelerini kullandı. Koçyiğit'in sözleri, “CHP’ye tepki” olarak yorumlanırken CHP, diğer partilerin temsilcileri tarafından da “Sorumluluktan kaçma" eleştirisinin yapılmasına neden oldu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre CHP ise “Komisyonda kalmaya devam edeceğiz” diyerek sürecin İmralı ziyareti koridoruna sıkışmasına tepki gösterdi.

CHP’nin, “Kürt sorununu tarihsel tutarlılıkta inkar etmeyen tek parti olduğunun" altını çizen CHP’liler, “İmralı kararı nedeniyle partimize haksızlık yapılmasına izin vermeyiz. Muhalefete muhalefet etmez ama çözümden yana samimi olanlara bunu defalarca anlatırız” dedi.

Sürece ilişkin rapor hazırlayan CHP kurmayları, "Öncelik demokratikleşme adımlarında olmalı" diyecek.

Demokratikleşme raporunu komisyona sunacak

CHP kurmayları, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun İmralı sonrası gerçekleştireceği çalışmalarda izlenecek yol haritasıyla ilgili de bilgi paylaştı.

CHP’nin, “Kürt sorununun çözümü” için demokratikleşme adımları atılması yönünde komisyona baskı oluşturacağı bildirildi.

Bu kapsamda CHP, komisyondan öncelikle şu adımları atmasını bekliyor:

• Kayyum uygulamasına son verilmesi.

• Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması.

• Toplumsal barışın inşası için ifade özgürlüğü.

• Sansür yasasının yürürlükten kaldırılması

• Adil, kapsayıcı, insan onuruna yaraşır bir infaz mevzuatı

• Gizli tanık uygulamasının adil yargılanma hakkını ihlaline son verilmesi

• Siyasi soruşturmalarda başsavcılıkların yetki gaspının sonlandırılması.