İş insanı Ali Sabancı kimdir?

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus Havayolları'nın sahibidir. Şevket Sabancı'nın üçüncü çocuğu ve tek oğludur. Vuslat Doğan Sabancı ile evlidir. İki çocuk sahibidir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu Başkanı olarak Melek Yatırım Mevzuatı, Küresel Girişimcilik Kongresi, G3 Forum, Küresel Girişimcilik Haftası ve TİM İnovasyon Haftası - Born Global gibi başarılı projelere liderlik etti. Aynı zamanda 25'ten fazla start-up şirketinde melek yatırımcıdır.

Ali Sabancı, Türk Amerikan İşadamları Derneği ve Türk Aile İşletmeleri Derneği üyesidir. Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik ilişkilere yaptığı katkılardan dolayı 2018 yılında Fransız hükümeti tarafından Légion d'Honneur ödülüne layık görüldü.

Ali Sabancı, Columbia Business School'dan Uluslararası Finans alanında MBA derecesini ve Tufts Üniversitesi'nden Politika ve Ekonomi alanında lisans derecesini aldı.