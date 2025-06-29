İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor.

Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri gerilemeye başladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre megakentte barajların ortalama doluluk oranı 22 Nisan'da 82.93 iken bugünkü verilere göre yüzde 66.62 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 85.51 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 27.75 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 29 Haziran itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 49.81

• Büyükçekmece Barajı yüzde 61.58

• Darlık Barajı yüzde 72.15

• Elmalı Barajı yüzde 81.5

• Istrancalar Barajı yüzde 23.46

• Kazandere Barajı yüzde 64.95

• Pabuçdere Barajı yüzde 65.7

• Sazlıdere Barajı yüzde 51.52

• Terkos Barajı yüzde 69.49

• Ömerli Barajı yüzde 73.3