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İstanbul Emniyeti'nden Fenerbahçe - Galatasaray derbisi alarmı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bugün oynanacak derbide 30 bin 199 polis görev alacak.

Haber Merkezi
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İstanbul Emniyeti'nden Fenerbahçe - Galatasaray derbisi alarmı
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisine 30 bin 199 polis görevlendirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide herhangi bir sorun ve olumsuzluk yaşanmaması için Ülker Stadı başta olmak üzere kent genelinde tedbir aldı.

30 bin 199 emniyet personeli görev yapacak

Saat 20.45'te başlayacak ve hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabakada, 9 bin 726'sı stat ve çevresinde olmak üzere 30 bin 199 emniyet personeli görev yapacak.

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