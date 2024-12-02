İstanbul-Sivas uçağı acil iniş yaptı! Yolcular otobüsle Sivas'a taşındı
İstanbul-Sivas seferini yapan uçak, kötü hava koşulları nedeniyle Tokat'a yönlendirildi. Yolcular, otobüslerle Sivas'a ulaştırılırken, uçuşlar Tokat'tan devam etti.
Yoğun sis nedeniyle İstanbul-Sivas seferini yapan AJet Havayolları uçağı, 158 yolcusuyla Tokat Havalimanı'na yönlendirildi. Tokat'a inen yolcular otobüslerle Sivas'a taşınırken, Sivas'tan gelen yolcular da aynı şekilde Tokat'a transfer edildi.
Olumsuz hava koşullarından dolayı uçuşlarda aksaklık
Sivas'tan İstanbul'a yapılacak uçuşlar Tokat Havalimanı'ndan 19.15'te gerçekleştirildi. Önceki gün de olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'dan gelen uçaklar Kayseri ve Tokat'a inmişti.