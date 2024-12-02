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İstanbul-Sivas uçağı acil iniş yaptı! Yolcular otobüsle Sivas'a taşındı

İstanbul-Sivas seferini yapan uçak, kötü hava koşulları nedeniyle Tokat'a yönlendirildi. Yolcular, otobüslerle Sivas'a ulaştırılırken, uçuşlar Tokat'tan devam etti.

Haber Merkezi
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İstanbul-Sivas uçağı acil iniş yaptı! Yolcular otobüsle Sivas'a taşındı
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Yoğun sis nedeniyle İstanbul-Sivas seferini yapan AJet Havayolları uçağı, 158 yolcusuyla Tokat Havalimanı'na yönlendirildi. Tokat'a inen yolcular otobüslerle Sivas'a taşınırken, Sivas'tan gelen yolcular da aynı şekilde Tokat'a transfer edildi.

Olumsuz hava koşullarından dolayı uçuşlarda aksaklık

Sivas'tan İstanbul'a yapılacak uçuşlar Tokat Havalimanı'ndan 19.15'te gerçekleştirildi. Önceki gün de olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'dan gelen uçaklar Kayseri ve Tokat'a inmişti.

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