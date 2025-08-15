  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbul taksilerinde yeni dönem: Marka ve model kriterleri değişti
Takip Et

İstanbul taksilerinde yeni dönem: Marka ve model kriterleri değişti

İstanbul’da taksilere alışıldık modeller dışında yenileri de araç olarak kullanılabilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul taksilerinde yeni dönem: Marka ve model kriterleri değişti
Takip Et

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yapılan UKOME toplantısı sonrasında alınan karar gereği ticari araç değişikliğinde C segmenti olmak kaydı ile yüzde 50’den fazla yerlilik şartı kaldırıldı.

C segmenti yüzde 50’den fazla yerlilik şartı olmayan araçlarda ilk alım 0 (sıfır) her yıl tahkuk şartı ile kullanım 6 (altı) yaş olarak belirlendi. Yüzde 50’den fazla yerlilik oranına sahip araçlarda ilk alım 0-2 yaş kullanımda 6.’ncı yıldan sonra tahkuk şartı ile 9 yaş olarak belirlendi.

Bu sebeple 8 farklı marka araç ticari takside kullanılabilecek.

Bu araçlar;

Fiat Egea
Toyota Corolla (Sedan/Benzin,Hibrit)
Renault Megane (Sedan)
Citroen C4X
Ford Focus (Sedan)
Skoda Octavia olarak belirlendi.

Faizlerde düşüş hızlandı! Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük oran ne kadar? İşte rakamlarFaizlerde düşüş hızlandı! Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisinde en düşük oran ne kadar? İşte rakamlarEkonomi
Benzine indirim gelecek mi? İşte 15 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 15 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Bakanlık ifşa etti: Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı kullanmışlar! İşte o markalar...Bakanlık ifşa etti: Sucukta domuz eti, peynirde mantar ilacı kullanmışlar! İşte o markalar...Ekonomi
Turizm devinden Türkiye'ye güzel haber!Turizm devinden Türkiye'ye güzel haber!Şirket Haberleri

 

Gündem
Uzmanlardan korkutan uyarı: Marmara'da 7'den büyük bir deprem her an olabilir
Uzmanlardan korkutan uyarı: Marmara'da 7'den büyük bir deprem her an olabilir
Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın basın danışmanı gözaltına alındı
Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın basın danışmanı gözaltına alındı
Bursa Deniz Otobüsleri'nin 10 seferine fırtına iptali
Bursa Deniz Otobüsleri'nin 10 seferine fırtına iptali
Dev lastik şirketinin satış müdürü trafik kazasında öldü!
Dev lastik şirketinin satış müdürü trafik kazasında öldü!
CHP Kuyucak İlçe Başkanı Yöreli, görevden alındığını duyurdu
CHP Kuyucak İlçe Başkanı Yöreli, görevden alındığını duyurdu
CHP Milletvekili Kış'tan Bakan Şimşek'e soru önergesi: Yanıtlar yetersiz...
CHP Milletvekili Kış'tan Bakan Şimşek'e soru önergesi: Yanıtlar yetersiz...