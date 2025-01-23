İstanbul, trafikte en fazla zaman kaybı yaşayan şehir oldu!

ABD merkezli yazılım ve veri şirketi INRIX tarafından yayımlanan rapor, kara yolu seyahatine olan talebin insan, mal ve hizmet hareketinden kaynaklandığını ortaya koydu. Raporda, trafiğin ekonomi için bir barometre işlevi gördüğü belirtilerek, "Trafik sıkışıklığı ekonomiye olumsuz etkiler yapsa da aynı zamanda ekonomik faaliyetin bir göstergesidir." ifadesine yer verildi.

Rapora göre, İstanbul 105 saatle trafikte en fazla zaman kaybedilen şehir olarak ilk kez listenin zirvesinde yer aldı. İstanbul’daki trafik gecikmeleri, 2023 yılına kıyasla %15 artış gösterdi. New York ve Chicago, 102 saatle trafikte kaybedilen vakit listesinde İstanbul'u takip etti. Geçen yıl Londra'da 101, Mexico City'de 97 saat trafikte kaybedildi.

ABD'de 1 haftalık çalışma saati kaybetti

ABD'de geçen yıl New York ve Chicago'nun yanı sıra trafikte kaybedilen saat Los Angeles için 88, Boston için 79 ve Philadelphia için 77 oldu. Böylelikle sıralamada ABD kentleri ön plana çıktı.

Buna göre ortalama bir ABD'li sürücü, sıkışık trafikte tam 1 haftalık çalışma saati kaybetti. 43 saate denk gelen bu süre, 771 dolara mâl oldu.

AB ülkelerinde durum

AB ülkeleri arasında ise Fransa'da analiz edilen kentsel alanların sadece yarısında gecikmeler artarken komşu İspanya'da alanların yüzde 65'inde daha fazla gecikme görüldü. Raporda, Almanya'da incelenen kentsel alanların yaklaşık yüzde 73'üne denk gelen 53 kentsel alanda gecikmenin arttığı kaydedildi. Birleşik Krallık genelindeki trafik gecikmeleri, 2024'te nispeten sabit kalırken Londra, en üst sıradaki yerini korudu ve tüm ülkedeki gecikmenin yarısını temsil etti. Birleşik Krallık'ta sürücüler işe gidip gelirken ortalama 61 saat ya da yaklaşık 581 sterlin değerinde zaman kaybetti.