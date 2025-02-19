İstanbul'da metro ve tramvay seferleri uzatıldı
İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarında seferler 02.00'ye kadar uzatılması kararı alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan zorlu hava koşullarında yolcularımızın yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesi yer aldı.
Yoğunluk nedeniyle, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, МЗ Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller, M9 Ataköy-Olimpiyat, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescidi Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy, F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan hatlarında seferlerin 02.00'ye kadar süreceği kaydedildi.
Açıklamada, yoğunluk azalana kadar ek seferler yapılacağı da duyuruldu.