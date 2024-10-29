İstanbul'da milli sporcu Selene Durna'nın şüpheli ölümü

İstanbul Sarıyer'de milli atlet Selene Durna'nın (32) ölümüyle sonuçlanan üzücü olay, dün saat 13.30 sıralarında Bahçeköy Yeni Mahalle Kayın Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, Beşiktaş atletizm takımında mücadele eden ve aynı zamanda özel bir spor salonunda fitness eğitmenliği yapan Durna, yalnız yaşadığı binanın 6. katındaki balkonundan düştü. Olayı gören komşularının ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Selene Durna'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, Durna’nın evinde ve park halindeki aracında detaylı inceleme yaptı. Durna'nın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Selene Durna'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Beşiktaş jimnastik kulübü'nden başsağlığı mesajı

Daha önce ENKA'da yarışan başarılı sporcunun, geçtiğimiz yıl Beşiktaş forması ile mücadele ettiği öğrenildi. 2019 Balkan ikincisi ve eski Türkiye şampiyonu ciritçi Selene Durna'nın ölüm haberi üzerine Beşiktaş Jimnastik Kulübü de bir başsağlığı mesajı yayınladı. Kulübün sosyal medya sayfasından yapılan açıklamada, "Atletizm takımımızın milli sporcusu Selene Durna'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Selene Durna'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.