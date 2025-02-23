İstanbul'da TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var

İstanbul'da TEM Otoyolu'nun 5. Levent mevkiinde, Ankara yönüne giden yolda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

Olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların olduğu kazada, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.