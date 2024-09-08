İstanbullular dikkat! İETT'den kış tarifesi duyurusu

Yeni sefer saatlerine ilişkin bilgilere, İETT'nin resmi internet sitesi ve "Otobüsüm Nerede" uygulaması üzerinden erişilebiliyor.

İETT’nin X’ten yaptığı paylaşım şu şekilde;

“İETT kış tarifesine geçiyor.

9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren kış dönemi sefer saatlerimiz geçerli olacaktır. Güncel sefer saatlerimizi öğrenmek için http://iett.istanbul web sitemizi veya Otobüsüm Nerede uygulamamızı ziyaret edebilirsiniz.”