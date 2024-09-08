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İstanbullular dikkat! İETT'den kış tarifesi duyurusu

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), 9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçeceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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İstanbullular dikkat! İETT'den kış tarifesi duyurusu
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Yeni sefer saatlerine ilişkin bilgilere, İETT'nin resmi internet sitesi ve "Otobüsüm Nerede" uygulaması üzerinden erişilebiliyor.

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İETT’nin X’ten yaptığı paylaşım şu şekilde;

“İETT kış tarifesine geçiyor.

9 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren kış dönemi sefer saatlerimiz geçerli olacaktır. Güncel sefer saatlerimizi öğrenmek için http://iett.istanbul web sitemizi veya Otobüsüm Nerede uygulamamızı ziyaret edebilirsiniz.”

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