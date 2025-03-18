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28 kişinin diploması iptal edilmişti! İşte İmamoğlu'yla birlikte yatay geçiş yapan isimler

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomasının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edildiğini açıkladı. İmamoğlu'yla birlikte 1990 yılında yatay geçiş yapan isimler belli oldu.

Haber Merkezi
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28 kişinin diploması iptal edilmişti! İşte İmamoğlu'yla birlikte yatay geçiş yapan isimler
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İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi.

Alınan karara ilişkin tüm bilgi ve belgelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) gönderileceği açıklandı. 

Ekol TV'den Aziz Akova'nın haberine göre 1990 yılında Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş hakkı kazananların listesi...

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