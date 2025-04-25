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İÜ-Cerrahpaşa Hemşirelik Fakültesi deprem riski nedeniyle taşınacak

Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın: İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin faaliyetleri 20 gün süreyle durduruldu. Fakülte deprem riski nedeniyle Avcılar Yerleşkesi'ne taşınacak.

Haber Merkezi
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İÜ-Cerrahpaşa Hemşirelik Fakültesi deprem riski nedeniyle taşınacak
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İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen depremlerin ardından İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nightingale Hemşirelik Fakültesi için bir tedbir kararı alındı.

Buna göre fakültenin faliyetleri 20 gün süreyle durduruldu.

Fakültenin deprem riski nedeniyle Şişli'den Avcılar Yerleşkesi'ne taşınacağı öğrenildi.

Toplamda 1537 öğrenciye eğtim veren okula ilişkin açıklamalarda bulunan Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, kararın deprem riski nedeniyle alındığını belirtti.

Eğitim ve öğretim ne zaman başlayacak?

Aydın, "Bundan yaklaşık 2 ay önce fakültenin planlı bir şekilde taşınması kararı alınmıştı. Ancak 23 Nisan'da meydana gelen depremlerin ardından bu kararı öne çekme kararı almış bulunuyoruz" dedi.

Aydın, fakültede eğitim ve öğretimin 20 Mayıs 2025'te devam edeceğini aktardı.

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