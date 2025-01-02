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İYİ Parti hakkında kritik iddia: Kürşad Zorlu'dan sonra istifaların devamı gelecek

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski parti sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasıyla gündeme oturdu. Parti içerisinde şok etkisi yaratan bu gelişmenin ardından, Eski İzmir Milletvekili, siyasetçi Dr. Aytun Çıray, Meral Akşener'e bağlı milletvekillerinin istifa etmeye devam edeceklerini belirtti.

Haber Merkezi
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İYİ Parti hakkında kritik iddia: Kürşad Zorlu'dan sonra istifaların devamı gelecek
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İYİ Parti, güne Ankara Milletvekili ve eski sözcüsü Kürşad Zorlu'nun istifa haberiyle başladı. Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partide geleceğe yönelik umut veren bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanı görmediğini belirtti.

"AK Parti'ye destek olacaklar"

İstifa haberinin ardından Eski Milletvekili ve siyasetçi Aytun Çıray'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meral Akşener'e yakın bazı İYİ Partili milletvekillerinin istifa etmeye devam edeceğini belirtti. Çıray, kendisine gelen bilgilere göre, bu vekillerin Anayasa konusunda AK Parti'ye destek vereceklerini de ifade etti.

Çıray'ın açıklaması şu şekilde;

"İki gün bana önce Meral Akşener'e bağlı milletvekilleri istifa etmeye devam edecekler, diye bilgi gelmişti. Anayasa konusunda AKP'ye destek olacaklarmış."

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