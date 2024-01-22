İYİ Partili Zorlu, İstanbul ve Ankara adaylarının ne zaman açıklanacağını duyurdu

Türkiye 31 Mart tarihinde yapılacak mahalli seçimlere odaklandı. Siyasi partiler, aday tanıtım toplantılarının ardından seçim çalışmalarını hızlandırdı. Yerel seçimlere ‘Hür ve Müstakil’ girme kararı alan İYİ Parti 12 Büyükşehir, 17 İl, 175 İlçe ve 20 Belde’de adaylarını açıkladı. Ancak İYİ Parti’nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları henüz açıklanmadı.

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili son durum hakkında, “Son aşamaya gelindi. İki büyükşehirimiz konusunda da çalışmalarımız neredeyse tamamlandı. Öncelikle çok kısa bir süre içerisinde, birkaç gün sürebilir belki. Ankara adayımızı milletimizin takdirine sunacağız. Sonra da İstanbul adayımızı açıklayacağız.” ifadelerini kullandı.

Kürşat Zorlu, adayların açıklanması ve uygulanacak yöntem ile ilgili de neler yapılabileceği konusunda son aşamaya gelindiğini de sözlerine ekledi.