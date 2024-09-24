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İzmir Körfezi'nde kötü koku ve balık ölümleri! Denizin rengi değişti

İzmir Körfezi'nde kötü koku ve balık ölümleri devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışması yürüttü.

Haber Merkezi
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İzmir Körfezi'nde kötü koku ve balık ölümleri! Denizin rengi değişti
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İzmir Körfezi'nde kötü koku ve balık ölümleri devam ediyor. 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar sürerken bugün Konak ilçesindeki Pasaport iskelesi önlerinde denizin renginin kahverengiye döndüğü ve ölü balıkların bulunduğu görüldü.

Kötü kokunun da hissedildiği bölgede İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizlik çalışması yürüttü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 858 bin TL ceza kesilmişti

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisleri'nin, çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde kirli suları İzmir Körfezi'ne deşarj ettikleri tespit edilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İZSU Genel Müdürlüğüne 1 milyon 858 bin TL para cezasının kesildiğini ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtmişti.

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